Hamburger Bornplatzsynagoge: WJC bergüßt Pläne für Wiederaufbau

New York / Berlin (ots) - Der Jüdische Weltkongress (WJC) begrüßt die Initiativeder Hamburger Landespolitik und deutscher Bundespolitiker, die HamburgerBornplatzsynagoge wiederaufzubauen. Damit setzen die Freie und HansestadtHamburg, angeführt durch ihren 1. Bürgermeister Peter Tschentscher, und dieBundesrepublik Deutschland ein wichtiges Signal, dass die Hamburger Juden in dieMitte der Stadt gehören, und dass Plätze jüdischen Lebens, gerade angesichts desWiederaufblühens des jüdischen Lebens in Hamburg, nicht leer bleiben müssen, nurweil die Nazis es so wollten.Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses, erklärte:Wir gratulieren dem 1. Bürgermeister Hamburgs, Herrn Peter Tschentscher, zuseiner Unterstützung für den Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge. Diese wichtigeEntscheidung zeigt die Wertschätzung der Hamburger Landespolitik für dieAufbauarbeit der Hamburger Jüdischen Gemeinde, die in den letzten Jahren, nichtzuletzt durch das Joseph-Carlebach-Bildungshaus, viel für das Ansehen Hamburgsin der jüdischen Welt und für die Hamburger Juden erreicht hat.Mit der Ermöglichung einer Rückkehr an den Bornplatz respektiert die StadtHamburg sowohl den seinerzeitigen als auch den heutigen Wunsch der HamburgerJuden nach einer Präsenz in der Mitte der Stadt. Die Jüdische Gemeinde inHamburg setzte 1906, damals noch unter dem Namen Deutsch-Israelitische Gemeinde,ein Statement für ein selbstbewusstes Judentum. Sie kaufte den Bornlatz, bautedie Bornplatzsynagoge und schuf so ein Wahrzeichen, auf das Hamburg stolz seinkonnte.Nachdem der Staat diese Synagoge zerstörte, ist es richtig, dass der Staat siejetzt wiederaufbaut und der Bornplatz wieder durch die Jüdische Gemeinde genutztwird. Der Staat mildert so nicht nur ein Stück Unrecht, sondern kommt dem damalswie heute demokratisch ermittelten Willen der Jüdischen Gemeinde in Hamburgnach. Gleichzeitig erkennt er die Aufbauleistung der Jüdischen Gemeinde an, diein den letzten Jahrzehnten und insbesondere in den letzten Jahren Hamburg wiederauf die jüdische Weltkarte zurückgebracht hat. Außerdem stellt ein Wiederaufbauauch eine Anerkennung der reichen jüdischen Tradition Hamburgs dar, welche unteranderem das Wirken der berühmten Rabbiner Emden und Eybeschütz beinhaltet, aberauch das Wirken des letzten Oberrabbiners der Bornplatzsynagoge, Dr. JosephCarlebach.Stimmen, die fordern, dass der Bornplatz leer bleiben müsse, um zu zeigen, wasder Jüdischen Gemeinde angetan wurde, erteilen wir eine klare Absage. DerJüdischen Gemeinde einen Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge mit dem Argumentvorenthalten zu wollen, man müsse zeigen, welches Unrecht ihr mit der Zerstörungangetan wurde, ist zynisch und verkennt den Wunsch heutiger jüdischer Familienin Hamburg. Maßgeblich sein muss die damalige wie heutige Vision der jüdischenFamilien der Hamburger Gemeinde, einen Platz in der Mitte der Gesellschaft zuhaben. Unrecht gegen die Jüdische Gemeinde zu perpetuieren, nur um zu zeigen,dass es stattfand, würde die Hamburger Jüdische Gemeinde ein weiteres Mal zumObjekt äußerer Interessen machen.Über den Jüdischen WeltkongressDer World Jewish Congress (WJC) ist die internationale Organisation, diejüdische Gemeinschaften in 100 Ländern gegenüber Regierungen, Parlamenten undinternationalen Organisationen vertritt.