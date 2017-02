Hamburg will Jobmotor Pflege abwürgen / bpa kritisiert: Senatorin lobt Jobzuwachs in der Altenpflege und will gleichzeitig die Ausbildung abschaffen

Hamburg (ots) - Zur Mitteilung der Gesundheitssenatorin zum "Trendzur Ausbildung in der Altenpflege" sagt die Landesvorsitzende desBundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa ) KarinKaiser:"Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks lobte gestern dengewaltigen Zuwachs an Ausbildungsverhältnissen in der Altenpflege derHansestadt und will heute die Abschaffung der eigenständigenAltenpflegeausbildung beschließen lassen. Der Bundesrat soll sichdann auf Antrag der Länder Bremen und Hamburg für dasPflegeberufereformgesetz aussprechen, mit dem dieAltenpflegeausbildung in einer gemeinsamen Ausbildung mit Kranken-und Kinderkrankenpflegekräften aufgehen würde. Das nennt man dannwohl, den Ast absägen, auf dem man sitzt.Die Einheitspflegeausbildung würde die gestern von SenatorinPrüfer-Storcks gelobte Erfolgsgeschichte der Altenpflegeausbildungschlagartig beenden. Die komplizierte Ausbildung wird nicht nur vielekleinere Ausbildungsbetriebe verschrecken, sondern auch vieleBerufseinsteiger und Umschüler, die wir als künftige Fachkräfte inHamburg dringend brauchen. Den Jobmotor Pflege darf das Land Hamburgnicht sehenden Auges abwürgen."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über360 in Hamburg) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Uwe Clasen, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 040/25 30 71 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell