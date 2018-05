Hamburg vs. Stuttgart: Dieses Bild haben Nord- und Süddeutsche von der Metropole des anderen (FOTO)

Hamburg/Berlin (ots) -Süddeutsche schreiben Hamburgern vielseitige Eigenschaften zu -Das Klischee des sparsamen Schwaben hält sich in Norddeutschland -Süddeutsche zögen eher nach Hamburg als umgekehrt - Experte: Reisenhilft, Vorurteile abzubauen - ICE 4 bietet modernen Reisekomfortzwischen beiden StädtenDie Norddeutschen sind kühl und distanziert und die sparsamenSchwaben stets bemüht, ihr Geld im "Säckel" zu behalten? Einige dergängigen Klischees finden sich in unser aller Köpfen. Schon kleinereregionale Unterschiede können ausschlaggebend sein, um einer Gruppevon Menschen bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben. Warum das so ist,erklärt Prof. Dr. Andreas Zick, Leiter des Instituts fürinterdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der UniversitätBielefeld: "Solange Menschen in Schubladen denken, sich stärker mitder einen oder anderen Seite identifizieren, gibt es Stereotype.Diese ordnen die Welt und das muss gar nicht dramatisch sein.Stereotype kippen aber leicht in abwertende Vorurteile, die umsostabiler werden, je weniger Austausch es zwischen denBevölkerungsgruppen gibt."In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftragder Deutschen Bahn AG wurde genauer nachgefragt: Was genau denken zumBeispiel Süddeutsche über Hamburger und Norddeutsche überStuttgarter? Acht Eigenschaften durften die Befragten dafürbeurteilen. Das Ergebnis: Sowohl überraschende Meinungsbilder, alsauch alte Klischees.Das offene Tor zur Welt: Die Mär vom unterkühlten HamburgerWer hätte das gedacht: Mehr als die Hälfte (59 Prozent) derbefragten Süddeutschen ist der Meinung, dass Offenheit alsEigenschaft auf die Hamburger zutrifft. Nur 20 Prozent sind hieranderer Meinung. Von den befragten Norddeutschen schreiben dagegennur ein Drittel (36 Prozent) den Stuttgartern diese Eigenschaft zu.Das alte Klischee vom sparsamen SchwabenDas wohl gängigste Klischee bestätigen fast zwei Drittel (58Prozent) der befragten Norddeutschen: Ja, Sparsamkeit sei ein Merkmalder Stuttgarter. Hamburger gelten in den Augen der Süddeutschenhingegen als weniger sparsam: Nur 35 Prozent der befragtenSüddeutschen sprechen den Hanseaten diese Eigenschaft zu.Herzliche Städter in Nord und SüdObwohl man Stadtbewohnern landläufig eher weniger davonbescheinigt, punkten Hamburger und Stuttgarter beim MerkmalWarmherzigkeit. Danach befragt, gab fast jeder zweite Süddeutsche (46Prozent) an, sie treffe auf die Hamburger zu. Ähnlich vieleNorddeutsche verbinden Warmherzigkeit mit den Einwohnern vonStuttgart (43 Prozent). Bemerkenswert ist, dass viele Befragte auchmit "Weiß nicht / keine Angabe" geantwortet haben: Bei denNorddeutschen mehr als jeder Dritte (37 Prozent), bei denSüddeutschen fast jeder Fünfte (24 Prozent).Humorvoll heiteres Bild von Hamburgern und StuttgarternVielleicht ist es das mittelmäßige Wetter, das die Hamburger dazuzwingt trotzdem mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen. Schließlichbesagt ein Hamburger Spruch: "Dieses Jahr nehme ich mir den ganzenSommer frei. Die zwei Tage arbeite ich im Winter einfach nach". Knappüber die Hälfte (56 Prozent) der befragten Süddeutschen istjedenfalls der Meinung, dass die Hanseaten Humor besitzen. DieNorddeutschen geben das Kompliment zurück, wenn auch weniger stark:Von den Befragten sagen immerhin 40 Prozent, Stuttgarter seienhumorvoll."Stuggi" oder "Hamburch": Hier wird Heimatliebe großgeschriebenOb am Neckar oder an der Elbe: Den Bewohnern beider Städte wirdeine besonders große Portion Heimatliebe zugesprochen. 71 Prozent derbefragten Süddeutschen denken, dass die Hamburger Heimatliebe imHerzen tragen. Im Norden verbinden weit weniger die Stuttgarter mitHeimatliebe, aber immerhin noch ganze 59 Prozent.Die UmzugsfrageFührt Heimatliebe auch zu Heimattreue? Die regionalen Ergebnissezur Frage, ob die Befragten bereit für einen Umzug in die jeweilsandere Hauptstadt wären, zeigt: Ganze 79 Prozent der befragtenHamburger wären wahrscheinlich oder sogar bestimmt nicht bereit nachStuttgart zu ziehen, und auch auf der Seite der befragtenBaden-Württemberger schlossen 56 Prozent einen Umzug nach Hamburgwahrscheinlich oder bestimmt aus.Ob Hamburger, Stuttgarter oder andere: Kontakte reduzierenVorurteileProf. Dr. Zick erklärt: "Vorurteile verschaffen Zugehörigkeitdurch Abgrenzung von den Anderen. Sie erklären die Welt, schaffenSelbstwert und erklären, wem wir vertrauen oder misstrauen können.Wir können unsere eigenen Vorurteile nur schwer selbst aufgeben.Bildung nützt, schützt aber nicht, wenn wir uns in Gruppen bewegen,die Vorurteil teilen, und wenn wir nicht bereit sind, uns selbst zuhinterfragen. Die Forschung zeigt, dass Kontakte und Austauschzwischen Gruppen der Königsweg sind. Diese reduzieren Vorurteile!Insofern nutzt es, zu reisen und anderen offen zu begegnen."Der ICE 4 - neu auf der Strecke Hamburg-StuttgartSeit seiner Aufnahme in den Regelbetrieb im Dezember 2017 bietetdas neueste ICE Modell, der ICE 4, modernen Reisekomfort zwischenHamburg und Stuttgart. Drei Verbindungen je Strecke bietet dasFlaggschiff im Fernverkehr der Deutschen Bahn pro Tag. Wie alle ICEverfügt auch der ICE 4 über die neueste WLAN-Technologie. Reisendekönnen das kostenlose WLAN sowohl in der ersten als auch in derzweiten Klasse nutzen. Der ICE 4 verfügt zudem über neue großeGepäckregale in Sitzplatznähe, damit Fahrgäste ihr Gepäck im Augebehalten können. Ein innovatives Beleuchtungskonzept mittageszeitabhängiger LED-Lichtsteuerung schafft in allen Wagen eineWohlfühlatmosphäre.Weitere Informationen zum ICE 4 finden Sie unterwww.deutschebahn.com/ice4. 