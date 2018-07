Hamburg und Köln gegen den Rest der Liga: die 2. Bundesliga 2018/19 ab Freitag live und exklusiv bei Sky (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Sky überträgt alle 306 Begegnungen inklusive allerMontagabendspiele der 2. Bundesliga live und exklusiv- Die ersten Highlights im Free-TV an jedem Spieltag freitagabendsab 22.30 Uhr und sonntagabends ab 19.30 Uhr auf Sky Sport News HD- Stefan Hempel (Freitag), Peter Hardenacke (Samstag), Hartmut vonKameke (Sonntag)und Yannick Erkenbrecher (Montag) führen im SkySendezentrum "Sky Sport HQ" durch den Spieltag- Das Eröffnungsspiel Hamburger SV - Holstein Kiel am Freitagabendab 20.00 Uhr live und exklusiv bei Sky- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohneVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinNach zweieinhalb Monaten Sommerpause meldet sich am Freitagabenddie 2. Bundesliga zurück. Und die 45. Spielzeit verspricht einebesondere zu werden. Mit dem HSV steht das letzteBundesliga-Gründungsmitglied, das bis dahin noch nie abgestiegen war,vor seiner ersten Saison im Unterhaus. Wie auch für den 1. FC Köln,der ebenfalls den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste, zähltfür die Hamburger nur der direkte Wiederaufstieg. Beide werden vomersten Spieltag an die Gejagten sein. Dahinter kämpft ein extremausgeglichenes Feld darum, in das Aufstiegsrennen einzugreifen unddie beiden Favoriten zu ärgern.Sky überträgt auch in der Saison 2018/19 alle 306 Spiele der 2.Bundesliga live, wahlweise einzeln und in der Original Sky Konferenz.Alle Partien, darunter auch das Montagabendspiel, werden im deutschenFernsehen exklusiv bei Sky zu sehen sein.Aber auch Fußballfans, die noch keine Sky Kunden sind, dürfen sichauf die beste Berichterstattung aus der 2. Bundesliga freuen. SkySport News HD wird an jedem Spieltag immer am Freitagabend ab 22.30Uhr und am Sonntagabend ab 19.30 Uhr die ersten Highlights der 2.Bundesliga im Free-TV zeigen.Der Saisonauftakt von Freitag bis Montag live bei SkyZum Auftakt der neuen Saison gehört die Bühne wieder der 2.Bundesliga allein, die an den ersten beiden Spieltagen zu jeweilssechs Anstoßzeiten spielt.Das Eröffnungsspiel am Freitagabend ist nicht nur der Auftakt derneuen Saison, sondern auch das erste Spiel des Hamburger SV in der 2.Bundesliga. Nach dem ersten Abstieg nach 55 JahrenBundesliga-Zugehörigkeit will der HSV den direkten Wiederaufstieg.Erster Härtetest im Volkspark ist die Mannschaft von Holstein Kiel,die in der Vorsaison den dritten Platz belegte und in der Relegationam VfL Wolfsburg scheiterte. Vom Nordderby berichtet Sky ab 20.00 Uhrlive.Weitere Höhepunkte des ersten Spieltags sind die Partien zwischendem VfL Bochum und dem 1. FC Köln am Samstagmittag, 1. FC Magdeburggegen FC St. Pauli am Sonntag und Dynamo Dresden gegen MSV Duisburgam Montagabend. Neben dem Hamburger SV ist der 1. FC Magdeburg derzweite Liga-Debütant. Nachdem er im Zuge der Wiedervereinigung 1991in die damals drittklassige Oberliga abrutschte, tritt derTraditionsverein nun erstmals in der 2. Bundesliga an.Der 1. Spieltag der neuen Saison von Freitag bis Montag bei Skyund Sky Go sowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars:Freitag:20.00 Uhr: Hamburger SV - Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga 1HD22.30 - 23.00 Uhr: "Sky Sport News HD - die 2. Bundesliga" freiempfangbar auf Sky Sport News HDSamstag:12.45 Uhr: VfL Bochum - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 1 HD14.55 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1HD15.20 Uhr: Jahn Regensburg - FC Ingolstadt auf Sky SportBundesliga 2 HD15.20 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - SV Sandhausen auf Sky SportBundesliga 3 HDSonntag:13.15 Uhr: 1. FC Magdeburg - FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga1 HD15.25 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1HD15.20 Uhr: 1. FC Union Berlin - Erzgebirge Aue auf Sky SportBundesliga 2 HD15.20 Uhr: SV Darmstadt 98 - SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga3 HD15.20 Uhr: 1. FC Heidenheim - Arminia Bielefeld auf Sky SportBundesliga 4 HD19.30 Uhr: Highlights 2. Bundesliga frei empfangbar auf Sky SportNews HDMontag:20.00 Uhr: Dynamo Dresden - MSV Duisburg auf Sky Sport Bundesliga1 HDDer Regelspieltag 2018/19 bei SkyAb dem 3. Spieltag, wenn auch die Bundesliga in die neue Saisonstartet, wird die 2. Bundesliga an jedem Spieltag zu vier festenAnstoßzeiten exklusiv bei Sky live übertragen.Freitag:Moderation: Stefan Hempel18.00 - 20.30 Uhr: 2. Bundesliga live20.30 - 21.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore"22.30 - 23.30 Uhr: "Sky Sport News HD - die 2. Bundesliga"Samstag:Moderation: Peter Hardenacke12.30 - 14.55 Uhr: 2. Bundesliga live14.55 - 15.10 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore"Sonntag:Moderation: Hartmut von Kameke13.00 - 15.30 Uhr: 2. Bundesliga live15.30 - 16.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore"19.30 - 20.45 Uhr: "Sky Sport News HD - die 2. Bundesliga"Montag:Moderation: Yannick Erkenbrecher20.00 - 22.45 Uhr: 2. Bundesliga liveMit Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung live dabei seinMit Sky Ticket können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kundensind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne langeVertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietetSky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Das neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Das neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.