In Hamburg sagt man: Ahoi Again! / Zeit für ein gemeinsames Treffen in der Hansestadt

Hamburg (ots) - Endlich heißt es wieder "Ahoi Again!": Seit einigen Wochen können die Hamburger Hotels, Freizeitbetriebe sowie Restaurants und Cafés wieder Gäste begrüßen. Die Hamburg Tourismus GmbH (HHT) richtet sich nun mit dem attraktiven Reisepaket "Hamburg-Ahoi Again!" unter http://www.hamburg-tourism.de/ahoi-again an alle, die nach Wochen des Wartens und Ausharrens endlich wieder gemeinsam etwas erleben, wegfahren und ein Wiedersehen mit Freunden und Verwandten organisieren wollen. Mit der immerwährenden frischen Brise, viel Wasser und frühsommerlichem Wetter bietet die grünste Metropole Deutschlands für einen gemeinsamen Trip und Tapetenwechsel zurzeit perfekte Voraussetzungen."Endlich wieder etwas erleben". Viele denken aktuell dabei nicht gleich an den Trip nach Südafrika, den ersten Bungee-Sprung vom Fernsehturm oder den Festivalbesuch in Barcelona. Nach Wochen der digitalen Kommunikation im Homeoffice, Schulunterricht im virtuellen Klassenraum und dem miteinander Zeitverbringen im WWW, denken viele vor allem an eines: Endlich wieder zusammen sein. So richtig - am gleichen Ort, zur selben Zeit und analog. Mit den Freunden, den Eltern und den Geschwistern. Mit der Oma und ihren Enkeln. Vielleicht aber auch mit der besten Freundin, mit der der lang ersehnte gemeinsame Städtetrip ins Ausland aufgrund der Situation leider ausfallen musste.Hamburg Tourismus hat sich hierfür mit seinen Hoteliers daher etwas Besonderes überlegt: Mit dem Reisepaket "Hamburg-Ahoi Again!" erhalten Buchende für den Reisezeitraum Juni bis August 2020 bereits ab 49 Euro pro Person eine Übernachtung inkl. Frühstück in ausgewählten Hotels, eine Hafenrundfahrt, Restaurantrabatte und die HamburgCard für freie Fahrt in Bus, Bahn und den Hafenfähren. Das I-Tüpfelchen sind die von den Hotels gewährten Zusatzleistungen: ein Upgrade auf eine höhere Zimmerkategorie, ein Willkommensdrink, einen Rabatt im Hotelrestaurant oder einen kostenfreien Parkplatz. Buchung und weitere Anregungen unter http://www.hamburg-tourismus.de/ahoi-again oder telefonisch unter 040-30051-720.Pressekontakt:Hamburg Tourismus GmbHMedia RelationsJulia BankusTel.: +49-40-30051 495bankus@hamburg-tourismus.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/75051/4612264OTS: Hamburg Marketing GmbHOriginal-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell