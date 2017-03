Hamburg präsentiert seine Kreuzfahrthighlights 2017 auf der ITB in Berlin

Berlin (ots) - Neben der Eröffnung der Elbphilharmonie Hamburg vorknapp zwei Monaten spielt im diesjährigen Hamburg Tourismus das ThemaKreuzfahrt eine herausragende Rolle. Insgesamt erwartet die Stadtüber 200 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen mit rund 800.000 Passagieren.Das größte Europäische Publikums-Kreuzfahrtevent Hamburg CruiseDays und die kurz davor stattfindende Fachmesse SEATRADE Europebilden im September den Höhepunkt des Kreuzfahrtjahres: vom 8. bis10. verwandeln die Cruise Days zum sechsten Mal den Hamburger Hafenin eine Bühne für die Kreuzfahrtbranche. 2017 mit einerRekordbeteiligung von 10 Kreuzfahrtschiffen. Mit dabei sind dieAIDAprima, MSC Preziosa , MS Europa und MS Europa 2, Mein Schiff 3,MS Albatros und MS Amadea, Silver Wind, Norwegian Jade sowie mit derSans Souci erstmals auch ein Flusskreuzfahrtschiff.Diese Rekordbeteiligung an Schiffen beschert der Veranstaltung diegrößte Parade aller Zeiten. Am Abend des 9. September werden sechsKreuzfahrtschiffe - eskortiert von 24 Begleitschiffen und einemgroßen Feuerwerk - den Hafen gemeinsam elbabwärts verlassen.Insgesamt bringt der Veranstalter damit 1.575 Schiffsmeter, 502.946Bruttoregistertonnen und 17.140 Passagiere auf die Elbe(www.hamburgcruisedays.de).Neben den Cruise Days kommt es schon im Frühjahr zumHafengeburtstag Hamburg zu einer Ballung an Kreuzfahrtschiffen inHamburg: vom 5. bis 7. Mai locken mit der Luna, Vita, Prima und Solalleine vier Schiffe der AIDA-Flotte komplettiert durch die MS Astor,MS Amadea und MSC Preziosa Hunderttausende von feiernden "Sehleuten"an den Hafen (www.hafengeburtstag-hamburg.de).Die Elbphilharmonie Hamburg tauft die "Mein Schiff 6" derHamburger Kreuzfahrtreederei TUI Cruises am 1, Juni mit einereinzigartigen Inszenierung. Taufpatin für den Neuzugang der Flotteist Iveta Apkalna, die Titularorganistin des gerade eröffnetenKonzerthauses und Wahrzeichens der Stadt.Dass Hamburg inzwischen zu einem der beliebtesten KreuzfahrthäfenEuropas geworden ist, zeigt auch die große Anzahl an Erstanläufen indiesem Sommer. Mit der MSC Preziosa am 3. Mai, der Norwegian Jade am4. Juni und der Independence of the Sea am 12. Juli laufen immer mehrGroßschiffe mit mehr als 2.500 Passagieren erstmalig den HamburgerHafen an.Alle Anläufe 2017 und weitere Informationen:www.hamburg-tourismus.de/kreuzfahrt.Pressekontakt:Hamburg Tourismus GmbHJulia Bankus+49-40-30051-495bankus(at)hamburg-tourismus.deOriginal-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell