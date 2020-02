Hamburg hat gewählt: Fast wie in alten Zeiten / Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots) - Fast fühlt man sich nach dieser Hamburger Wahl in alte Zeitenzurückversetzt. Da ist eine selbstbewusste SPD, die ein Ergebnis knapp unter 40Prozent einfährt und mit erträglichen Verlusten zugunsten desRegierungspartners, den Grünen, weiter regieren kann. Da ist eine Koalition,die nicht abgewählt wird oder schrumpft, sondern die in der Summe zulegt, weilBürgerinnen und Bürger gute Arbeit belohnen. Da ist eine AfD, die Stimmenverliert und um den Einzug ins Parlament bangen musste. So wenig Wut, so vielZufriedenheit war selten in jüngerer Zeit bei einer Wahl in deutschen Landen.Und die AfD? Es ist kein Naturgesetz, dass Populisten und rechte Extremistenimmer mehr Zulauf haben. Man kann sie zurückdrängen. Das ist die besteBotschaft dieser Wahl. http://mehr.bz/khs45pPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59333/4527812OTS: Badische ZeitungOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell