Hamburg (ots) - Einst führte er nur in der Laktatwertung - jetztmacht er sich offenbar auch in der Torjägerwertung der Zweiten Ligaauf den Weg nach vorne. Pierre-Michel Lasogga hat Treffer für den HSVerzielt, und im vereinsnahen Boulevard wird er schon wieder kräftiggefeiert.Wettanbieter BET90 (www.bet90.com) hat daher folgendeSpezialwetten zum Phänomen "PML" aufgesetzt:Erzielt Pierre-Michel Lasogga in der laufenden Saison 15 oder mehrTore für den HSV in der Zweiten Bundesliga? Quote 1.71 für JA, Quote2.00 für NEIN.Trifft Pierre-Michel Lasogga für den HSV gegen Dresden? Quote 2.75für JAWer erzielt in der laufenden Saison 15 oder mehr Tore in derZweiten Bundesliga? Quote 1.64 für Simon Terodde, Quote 1.71 fürPierre-Michel Lasogga, Quote 3.00 für Beide, Quote 4.25 für Keinervon Beiden.Direkt zu den Wetten geht es unter folgendem Link:https://www.bet90.com/bet90-spezialwetten/2-bundesliga-specials/Über BET90BET90 wurde 2010 in Malta gegründet, Die Gründer von BET90verfügen über langjährige Wettexpertise und innovative Ideen -bereits 2005 entwickelten sie mit dem Konzept der Livewette 0:0 einvöllig neuartiges Format, das heute fester Bestandteil jedesWettanbieters ist. Mit einem klaren Fokus auf Fußball und diebeliebtesten Wettarten stieg BET90 in den Markt ein. Inzwischen hatsich BET90 zum Komplettanbieter für Sportwetten entwickelt. BET90 istSponsor der Handballer des THW Kiel und Sportwettenpartner des 1. FCKöln. www.bet90.com.Pressekontakt:BET90 Pressebüro Deutschlandc/o Gamblers FirstChristian PrechtlAm Fuchsberg 18A21075 Hamburg, GERMANYTel. + 49 177 2828111Mail: christian@gamblersfirst.comWeb: www.gamblersfirst.comOriginal-Content von: BET90, übermittelt durch news aktuell