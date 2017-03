Hamburg (ots) -Franziska Neubecker, die Initiatorin der gemeinnützigenLichtwarkSchule, wurde am Mittwoch im Rahmen einer Feierstunde imHamburger Rathaus mit der "Medaille für treue Arbeit im Dienste desVolkes" ausgezeichnet. Die LichtwarkSchule, benannt nach dem erstenDirektor der Hamburger Kunsthalle Alfred Lichtwark, wurde im Jahr2008 gegründet. Seitdem haben mehr als 1.500 Kinder aus sozialbenachteiligten Hamburger Familien die Kurse der Einrichtung besucht.Die Kinder werden ein Schuljahr lang von freischaffenden BildendenKünstlern zwei Stunden wöchentlich unterrichtet. Ein Gutachten derHamburger Universität hat der LichtwarkSchule bestätigt, dass dieKinder durch die Teilnahme an den Kunstkursen deutlich anSelbstwertgefühl und Problemlösungskompetenz gewinnen. Zudem werdeihr Mut, ihre Gelassenheit und ihre Konzentrationsfähigkeit enormgesteigert, hieß es in der Studie.Mit der bereits im Jahr 1926 vom Hamburger Senat gestifteten"Medaille für treue Arbeit im Dienste des Volkes" zeichnet dieHansestadt Hamburg einmal im Jahr ehrenamtlich tätige Bürgerinnen undBürger aus, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben.www.lichtwarkschule.dehttps://www.facebook.com/lichtwarkschule/www.youtube.com/lichtwarkschuleRückfragen bitte an:Franziska NeubeckerLichtwarkSchule UGGeschäftsführerinMobil 0171 - 9124766Telefon 040 - 61199962f.neubecker@lichtwarkschule.deOriginal-Content von: Gemeinn?tzige LichtwarkSchule UG, übermittelt durch news aktuell