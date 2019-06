Hamburg atmet auf - Präventionskampagne startet mit Experten und prominentem Gast (FOTO)

Hamburg (ots) -Tief einatmen. Ausatmen. Und los geht's. Was für viele Menschenselbstverständlich scheint und problemlos gelingt, fällt anderenschwer. Atemnot, häufige Hustenanfälle und eingeschränkteLeistungsfähigkeit können erste Anzeichen einer ernstenLungenerkrankung sein. Asthma oder die chronisch-obstruktiveLungenerkrankung (COPD) sind in der Bevölkerung weit verbreitet. Vorallem die unheilbare Krankheit COPD kann, wenn sie zu spät erkanntwird, ernste Folgen haben. Das Problem: Kaum jemand kennt dieseErkrankungen oder möchte sich selbst eingestehen, daran zu leiden.Aus diesem Grund hat die Chiesi GmbH die Aktion "Hamburg atmetauf" initiiert. Die Kampagne hat zum Ziel, die Bedeutung einerfrühzeitigen Gesundheitsvorsorge bei Atemwegserkrankungen zuvermitteln. Mit einer großen Pressekonferenz wurde die Aktion gesternoffiziell gestartet."Die Aktion 'Hamburg atmet auf' ist für uns eineHerzensangelegenheit", sagte Thomas Gauch, Geschäftsführer der inHamburg-Bahrenfeld ansässigen Chiesi GmbH. "Durch unseren besonderenStandort im Herzen der Stadt fühlen wir von Chiesi uns mit denMenschen in der Hansestadt eng verbunden und möchten einen Beitragzur Gesunderhaltung leisten. Als Experte für Atemwegserkrankungenwissen wir zudem, wie wichtig Prävention ist. Deshalb freuen wir uns,dass wir mit der Ethos gGmbH einen kompetenten Partner für die Aktiongewinnen konnten, der über langjährige Erfahrung beim Thema Vorsorgevon Atemwegserkrankungen verfügt."Die Ethos gGmbH betreibt seit 2011 das "LufuMobil", ein umgebautesWohnmobil, das mit Lungenfunktionsmessgeräten ausgestattet ist.Gemeinsam mit der Ethos gGmbH bringt Chiesi das "LufuMobil" inHamburg auf die Straße, damit so viele Menschen wie möglich in derHansestadt eine geeignete Vorsorgemaßnahme wahrnehmen können. Nochbis Mitte Oktober wird das "LufuMobil" im gesamten StadtgebietStation machen.In nur zehn Minuten können Interessierte einen kostenlosenLungenfunktionstest machen lassen. Begleitet wird die Messung voneiner ausgebildeten Lungenfunktions-Assistenz. Sie erläutert denAblauf, führt die Messung durch und händigt die Ergebnisse am Endeaus. Die Messergebnisse können einen ersten Anhaltspunkt für dieweitere Diagnose und Beratung beim Haus- oder Lungenfacharzt bieten.Die Daten aller Messungen fließen anonymisiert in eine langfristigangelegte wissenschaftliche Erhebung ein, die wertvolle Hinweise aufdas Vorkommen von Lungenerkrankungen in der Hamburger Bevölkerunggeben kann. Geleitet wird die Auswertung unter anderem von Prof. Dr.Rainer Wiewrodt, Leiter Pneumologie am Universitätsklinikum Münsterund einer der Gesellschafter der Ethos gGmbH."Im Rahmen der Aufklärungskampagne erheben wir seit dem Jahr 2011deutschlandweit Daten zu Atemwegsbeschwerden und zuLungenfunktionsmessungen. Anfang 2020 werden wir erste Ergebnisse derAktion 'Hamburg atmet auf' präsentieren können. Die Erhebung imHamburger Stadtgebiet ergänzt unsere Messreihe in deutschenGroßstädten und wird uns helfen, die Situation potentiellerAtemwegserkrankungen besser zu verstehen. Dadurch können wirgezieltere Vorsorge- und Therapiemaßnahmen entwickeln und damit dieAtemwegsgesundheit der Menschen deutlich verbessern", sagte Prof.Wiewrodt.Gerade in einer Millionenstadt wie Hamburg ist die Belastung fürdie Atemwege besonders hoch. Luftverschmutzungen durch Straßen- undSchiffsverkehr spielen hier eine große Rolle. Dies verdeutlichen aucherst kürzlich veröffentlichte Daten zur Luftverschmutzung inNorddeutschland - trauriger Spitzenreiter: Hamburg. Hier wurde derGrenzwert für Stickstoffdioxid knapp um das Vierfacheüberschritten.(1)Wie es tatsächlich um die Atemwegsgesundheit der Hamburgerinnenund Hamburger bestellt ist, erläuterte Dr. Rüdiger Bock, Facharzt fürPneumologie. "Die chronischen Atemwegserkrankungen Asthma und COPDsind moderne Volkskrankheiten, die bald jede zehnte Hamburgerin undjeden zehnten Hamburger betreffen. Mit einem Lungenfunktionstest,durchgeführt von einem Hausarzt, Internisten oder Lungenfacharzt,kann sehr rasch geklärt werden, ob eine COPD vorliegt."Dr. med. Michael Köhler gab einen Einblick in die Arbeit derDeutschen Patientenliga Atemwegserkrankungen DPLA e. V. AlsVorsitzender der ehrenamtlichen Selbsthilfeorganisation berichteteDr. Köhler, dass derzeit mehr als 1,6 Millionen Patienten in denDMP-Programmen der gesetzlichen Krankenversicherungen eingeschlossenseien. Die speziellen Versorgungsangebote erleichtern Patienten denUmgang mit der Erkrankung. Zum Beispiel durch die Teilnahme anLungensportgruppen. "Gezieltes und regelmäßiges körperliches Trainingist wichtig, um die eigene Belastbarkeit und Lebensqualität zuerhalten", sagte Köhler. Dies gelte sowohl für Asthma- als auch fürCOPD-Patienten.Wie wichtig Prävention ist, weiß auch Roland Kaiser, da er selbstan einer schweren Lungenerkrankung litt. Als einer der beliebtestendeutschen Sänger war er prominenter Gast der Pressekonferenz. "ImJahr 2000 erhielt ich die Diagnose COPD und bin im Jahr 2010 durcheine Lungentransplantation von dieser Krankheit geheilt worden. Ichwäre möglicherweise nicht an COPD erkrankt, wenn ich die Warnsignalemeines Körpers richtig gedeutet und mich regelmäßigLungenfunktionsprüfungen unterzogen hätte", so Kaiser. "Aus diesemGrund bin ich seit 2011 Schirmherr des LufuMobils, um so einen Teilzur Prävention beizutragen."Interessierte können die Gelegenheit nutzen und einen kostenlosenLungenfunktionstest im LufuMobil in Hamburg durchführen. Einevorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Alle Termine, Standorte undEinsatzzeiten des Mobils sind auf der Seite www.hamburg-atmet-auf.deabrufbar. Darüber hinaus können hier weitere Informationen rund umdie Kampagne "Hamburg atmet auf" und die Atemwegserkrankungen Asthmaund COPD gefunden werden.Ethos gGmbHDas LufuMobil ist seit 2011 deutschlandweit auf öffentlichenPlätzen und in Betrieben unterwegs und betreibt präventive Aufklärungzum Thema chronische Atemwegserkrankungen inklusive Bestimmung derLungenfunktion. Die gemeinnützige GmbH Ethos hat sich die Förderungdes öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichenGesundheitspflege, insbesondere die gesundheitliche Aufklärung undPrävention sowie die Versorgungsforschung zum Ziel gesetzt. Der ersteSchwerpunkt gilt dem Themenkomplex "Atemwegserkrankungen".Die Chiesi GruppeChiesi Farmaceutici S.p.A. ist ein internationales,familiengeführtes Pharma-Unternehmen mit Hauptsitz in Parma, Italien.Chiesi widmet sich der Forschung, der Entwicklung und dem Vertriebinnovativer verschreibungspflichtiger Medikamente fürAtemwegserkrankungen, Neonatologie, Transplantationsmedizin sowieSeltene Erkrankungen. Mit seinen therapeutischen Produkten zähltChiesi zu den führenden Unternehmen auf dem Gebiet derAtemwegserkrankungen. Darüber hinaus gehören hochspezialisierteTherapien für die Behandlung Seltener Erkrankungen zu denKernkompetenzen. Das 1935 gegründete Unternehmen beschäftigt heutemehr als 5.600 Mitarbeitende in weltweit 28 Tochtergesellschaften undvertreibt seine Produkte in über 70 Ländern. Der im Jahr 2018erzielte Umsatz beläuft sich auf 1,786 Mrd. Die Chiesi GmbH in DeutschlandDie Chiesi GmbH mit ihrem Sitz in Hamburg beschäftigt inDeutschland rund 350 Mitarbeitende im Innen- und Außendienst. Alsgrößte Vertriebsgesellschaft der Chiesi Gruppe erwirtschaftete sie imJahr 2018 einen Umsatz von insgesamt 216 Mio. Euro. Chiesiunterstützt alle an der Versorgung der Patienten Beteiligten darin,diesen ein besseres Leben zu ermöglichen und engagiert sich in derGestaltung und Fortentwicklung des Gesundheitssystems. 2019 wurde dasmittelständische Unternehmen erneut vom TOP Employers Institute alsTop Arbeitgeber ausgezeichnet.Weitere Informationen unter www.chiesi.de.Referenzen: (1) https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Luftmessaktion-Schlechtester-Wert-in-Hamburg,luft230.html