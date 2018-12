Hamburg: Vizepräses der Handelskammer spricht zum Jahresende

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Spitzen der Hamburger Wirtschaft und Politik kommen am Montag (12.00 Uhr) bei der Jahresschlussveranstaltung der Handelskammer zusammen.



Vizepräses André Mücke wird bei der Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg die Ansprache an die rund 1500 Gäste im Börsensaal der Handelskammer halten. Der Präses Tobias Bergmann hatte vor einigen Wochen seinen Rücktritt erklärt, und die Kammer hat noch keinen Nachfolger bestimmt. Mücke nimmt die Aufgabe an der Kammerspitze kommissarisch bis in den Januar 2019 wahr. Erstmals wird auch eine Frau als Vertreterin der Wirtschaft im Rahmen der Veranstaltung das Wort ergreifen. Ihr Name wurde bislang noch nicht genannt. Die Wurzeln der Veranstaltung reichen zurück bis ins 16. Jahrhundert./egi/DP/he

