Mit Hamburg Tourismus gewinnen und hochklassiges Golfen bei den Porsche European Open live erleben

Hamburg (ots) - Die Golfregion Hamburg freut sich auf einherausragendes, internationales Sportevent: Mit den Porsche EuropeanOpen wird vom 5. bis 8. September 2019 erneut eines derprestigeträchtigsten Turniere der European Tour auf der Anlage GreenEagle Golf Courses bei Winsen (Luhe) ausgetragen.Die Hamburg Tourismus GmbH hat für alle Golfinteressierte einGewinnspiel aufgelegt, bei dem es ein exklusives Wochenende für 2Personen in Hamburg zu gewinnen gibt. Das Gewinnpaket beinhaltetzwei Übernachtungen im Hotel Le Méridien, Eintrittskarten zumFinaltag der Porsche European Open am 8. September sowieGreenfeegutscheine mit Startzeiten für den Porsche Nord Course amdarauffolgenden Montag. Außerdem sind Hafen, Kultur, Alster undkulinarische Erlebnisse inklusive. Teilnahme noch bis zum 12. Juniunter https://www.hamburg-tourism.de/sehen-erleben/freizeit-sport/golfregion-hamburg/gewinnspiel/.Wer auf Nummer sichergehen will, bucht aber gleich die "EuropeanPorsche Open"- Pauschale von Hamburg Tourismus: Ab 167 Euro proPerson sind hier neben der Eintrittskarte für das Turnier zweiÜbernachtungen enthalten, so kann Golf und Sightseeing bequemverbunden werden. Weitere Informationen und Buchung unterwww.hamburg-tourismus.de/golf oder telefonisch unter +49 (40) 30051720.Zur Golfregion Hamburg gehören insgesamt 68 Anlagen, und für jedenist etwas dabei: von renommierten hanseatischen Clubs über offene,junge Golfanlagen bis hin zur Golf Lounge Hamburg - der modernstenAllwetter-Abschlaganlage Europas mitten in der City. Die großeAuswahl komfortabler Golfhotels in der Nähe der Golfplätze oder alsHotel direkt on Course sowie die exzellente Verkehrsanbindung fürAuto, Bahn und Flugzeug ermöglichen eine abwechslungsreiche,spannende wie entspannende Zeit zum Genießen - sowohl auf den Plätzender Golfregion Hamburg als auch in der City mit ihren unzähligenkulturellen Attraktionen wie der Elbphilharmonie, dem Hafen und derSpeicherstadt. Weitere Informationen unter www.golfregionhamburg.de.