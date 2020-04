Hamburg: SPD und Grüne nehmen Koalitionsverhandlungen auf

HAMBURG (dpa-AFX) - Zwei Monate nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg nehmen SPD und Grüne am Donnerstag (12.00 Uhr) Koalitionsverhandlungen auf. Die Gespräche, die wegen der Corona-Krise bereits zwei Mal verschoben wurden, finden im Großen Festsaal des Hamburger Rathauses statt.



Bei der ersten Runde solle es um die Erwartungen an die Zusammenarbeit und die finanziellen Rahmenbedingungen gehen, teilten beide Parteien mit.

SPD und Grüne bilden in Hamburg bereits seit 2015 eine gemeinsame Regierung. Bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar war die SPD trotz Verlusten mit 39,2 Prozent wieder stärkste Kraft geworden. Die Grünen konnten ihr Ergebnis von 2015 mit 24,2 Prozent dagegen fast verdoppeln./fi/DP/he