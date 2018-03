Hamburg: Plätze 1 und 2 für den NDR - NDR 90,3 neuer Marktführer

Hamburg (ots) - NDR 90,3 hat die Marktführerschaft auf demHamburger Radiomarkt zurückerobert. Das Landesprogramm erreicht inder MA 2018 Audio I von Montag bis Sonntag einen Marktanteilswert von20,7 Prozent - ein Plus von 2,1 Prozentpunkten. Auf Platz zwei kommtNDR 2 mit 15,9 Prozent - knapp vor dem Konkurrenten Radio Hamburg(15,8 Prozent). Mit allen seinen Programmen erzielt der NDR in derHansestadt einen Marktanteil von 50,8 Prozent, ein Zuwachs von 2,9Prozentpunkten. Der Wert für die private Konkurrenz beträgt 39,5Prozent.Dr. Arno Beyer, Stellvertretender NDR Intendant: "NDR 90,3 hat dierichtige Mischung für Hamburg: aktuelle, verlässliche Informationenund Hintergrundberichte aus der Stadt und dazu ein attraktiverMusikmix. Gratulation auch an NDR 2 zum zweiten Platz in Hamburg!"Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell