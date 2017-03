Hamburg: Pflegebedürftige brauchen Profis / bpa fordert im Gespräch mit CDU-Abgeordnetem Klimke den Erhalt der eigenständigen Altenpflegeausbildung

Hamburg (ots) - Nach einem Kurzpraktikum in der ambulanten Pflegebetonte der CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Klimke die Bedeutung derprofessionellen Pflege: "Pflegekräfte sind nicht nur Dienstleister,sie sind persönliche Vertraute", sagte der Politiker, nachdem er einePflegetour bei "Garant", einem privaten Pflegedienst in Wandsbek,begleitet hatte. Die Stippvisite des Abgeordneten hatten derBundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) und derBundesverband der Dienstleistungswirtschaft (BDWi) initiiert.Bei dem anschließenden Gespräch mit den beiden"Garant"-Geschäftsführern und bpa-Vertretern war der Fachkräftemangeldas zentrale Thema: "Steigende Ausbildungszahlen versprechen eineEntlastung in der Zukunft - aber nur, wenn die Politiker dieseEntwicklung nicht selber wieder ausbremsen, indem sie dasErfolgsmodell der eigenständigen Altenpflegeausbildung ohne Notabschaffen", warnte die Hamburger bpa-Landesvorsitzende Karin Kaiser,die hinzufügte: "Die Pflegebedürftigen in Hamburg brauchenFachkräfte, die gezielt auf den Umgang mit Alterserkrankungenvorbereitet wurden und die schon vor ihrem Abschluss umfangreichepraktische Erfahrungen sammeln konnten. Deshalb muss dieeigenständige Ausbildung in der Altenpflege unbedingt erhaltenbleiben." Darauf Bezug nehmend sagte Jürgen Klimke, seine Parteibefinde sich in politischen Beratungen und versuche, einen Kompromissin den Koalitionsfraktionen herbeizuführen.Die Bundesregierung plant, die Ausbildungen zur Kranken-,Kinderkranken- und Altenpflegefachkraft zusammenzulegen. ZahlreichePflegende, Pflegebedürftige und deren Angehörige setzen sich ausSorge um Qualität und Professionalität gegen die Verflachung derAusbildung ein, die die sogenannte Generalistik zwangsläufig zurFolge hätte. Die Landesregierung setzt sich über die eindeutigenaktuellen Voten der Pflegekräfte, wie sie die Studie derLandesregierung in Nordrhein-Westfalen und die Befragung von Prognosim Auftrag eines Fachverlages ebenso wie die Befragung der DeutschenKrankenhausgesellschaft belegen, hinweg und fordert weiterhinvehement die Abschaffung der Alten- und Kinderkrankenpflege.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über360 in Hamburg) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Uwe Clasen, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 040/25 30 71 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell