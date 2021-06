Hamburg News - trotz Corona erfolgreiches Jahr für das Nachrichtenportal / German Brand Award

Hamburg (ots) - Das Hamburger Nachrichtenportal "Hamburg News" wurde beim German Brand Award ausgezeichnet. Die Hamburg News erhielten die sogenannte "Special Mention" in der Kategorie Excellent Brands - Non-Governmental Organizations & Public Affairs für ihre qualitätvolle Markenkommunikation in einem innovativen Konzept."Mit dem Hamburg News haben wir in ein digitales, zweisprachiges Wirtschaftsportal geschaffen, das die Metropolregion Hamburg in ihrer Breite mit ihren spezifischen Zukunftsthemen beleuchtet, Technologietrends verfolgt und Unternehmen vernetzt", sagt Dr. Rolf Strittmatter, Vorsitzender der Geschäftsführung Hamburg Marketing GmbH: "Auf diese Weise haben wir die wirtschaftliche Attraktivität und Dynamik des Standorts im In- und Ausland transparent gemacht - eine wichtige Voraussetzung im Wettbewerb um Unternehmen und Fachkräfte." Die Auszeichnung des German Brand Award für den Relaunch der Hamburg News in Zusammenarbeit mit der Agentur aberratio bestätigt die Qualität und Innovationskraft des Nachrichtenportals.Seit 2014 berichtet das Nachrichtenportal täglich über die aktuellsten Wirtschaftsthemen der Metropolregion in Deutsch und Englisch. 2020 war das bislang stärkste Jahr, der Reichweitenerfolg des Vorjahres konnte trotz Corona-Krise und zweier Relaunches dank der starken Social Media Performance um 15 Prozent übertroffen werden. Die Gesamtreichweite der Plattform, bestehend aus Website, Newsletter, Newsfeeds und vor allem Social Media stieg von 11,1 Mio. auf 12,6 Mio. User*innen. 21 Prozent ausländische Besucher*innen machen sie zur internationalsten städtischen Plattform und 48 Prozent weibliche Leserinnen sind für ein Wirtschaftsportal ein einsamer Spitzenwert.Die Stiftung German Brand Institute lobt den Preis aus, sie wurde gemeinsam vom Rat für Formgebung und der GMK Markenberatung ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, die Bedeutung der Marke als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Weitere Infos unter https://www.german-brand-award.com.Website: http://www.hamburg-news.hamburgPressekontakt:Hamburg Marketing GmbHIngrid Meyer-BosseLeitung UnternehmenskommunikationTel: +49 40 41 11 10Mail: ingrid.meyer-bosse@marketing.hamburg.deWeb: www.marketing.hamburg.deOriginal-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell