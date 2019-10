Hamburg (ots) -Hamburg Marketing gewinnt den PR-Bild Award 2019. Mit dem Foto"Elbphilharmonie im Nebel" konnte sich der Vermarkter derhanseatischen Metropole gegen rund 600 Bewerbungen durchsetzen. Dasprämierte Bild zeigt das Hamburger Wahrzeichen, wie es sich imMorgengrauen aus dem dichten Nebel erhebt. Bereits zum 14. Malverleiht die dpa-Tochter news aktuell den PR-Bild Award fürherausragende Fotografie von Unternehmen, Organisationen undAgenturen."Wir durften auch im 14. Jahr des PR-Bild Award über viele sehrkreative, aber auch handwerklich hervorragende Fotos abstimmen. DieSiegerbilder sind zwar in ihren Motiven sehr vielfältig, haben abereines gemeinsam: Sie erzählen eine Geschichte, regen unsereVorstellungskraft an und öffnen uns den Blick in eine bisherunbekannte Welt. Wir lernen durch ihre Betrachtung dazu, oder bleibenin Gedanken noch etwas bei ihnen hängen", sagt Edith Stier-Thompson,Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des PR-Bild Award.Jens Gotthardt, Projektmanager Marke Hamburg bei HamburgMarketing, nahm heute Abend den Preis bei der feierlichen Verleihungim resonanzraum St. Pauli entgegen. "Wir freuen uns sehr über dieAuszeichnung! Auf dem Medienserver der Stadt Hamburg zeigen wir dieElbphilharmonie als Konzerthaus für alle vor allem in ihremstädtebaulichen Kontext - am Übergang zwischen Stadt und Hafen.Dieses außergewöhnliche Motiv nähert sich dem neuen WahrzeichenHamburgs auf andere Weise: Die Elbphilharmonie im Nebel schwebtförmlich in den Wolken. Diese Drohnenaufnahme ist einem sehrbesonderen, einmaligen Moment geschuldet, die der Fotograf KonstantinBeck kongenial eingefangen hat."news aktuell Geschäftsführerin Edith Stier-Thompson zumSiegerfoto: "Das Bild ist ein absoluter Hingucker, denn es strahltetwas Magisches aus. Diese einzigartige Perspektive haben wir einerDrohnenaufnahme zu verdanken. Das zeigt auch, welches Potenzial neueTechniken für das fotografische Handwerk haben. Als am Boden stehendeBetrachter hätten wir eine so atemberaubende Atmosphäre aus Licht,Nebel und Glasdach nie mitbekommen. Jetzt ist sie festgehalten in demGewinnerbild. Danke und herzlichen Glückwunsch an Hamburg Marketingzu diesem eindrucksvollen Foto!"Das Foto mit dem Titel "Elbphilharmonie im Nebel" überzeugte Juryund Öffentlichkeit gleichermaßen und erreichte das besteGesamturteil. Fotografiert hat es Konstantin Beck.Durch die feierliche Preisverleihung im resonanzraum St. Pauli inHamburg führten die TV-, Radio- und Event-Moderatorin Sabrina Zieglerund Moderator Carsten Spengemann. Die Sängerin Aneta Sablik,Gewinnerin des RTL-Erfolgsformats "Deutschland sucht den Superstar",performte vor den rund 250 geladenen Gästen aus der Medien- undPR-Branche mit ihrer kraftvollen Stimme u.a. Songs von Beyoncé,Whitney Houston und Rita Ora. Außerdem kamen zahlreiche VIPs aus derMedien- und Showbiz-Branche zur Preisverleihung, unter anderem MaraBergmann (TV-Moderatorin, n-tv Nachrichten), Boris Entrup(Beauty-Experte), Jörg Knör (Comedian, Entertainer), Udo Lindenberg(Musiker), Ina Menzer (Box-Weltmeisterin) und Uwe Rohde(Schauspieler).Für die Schweiz gewann in diesem Jahr das Bild "A perfect day!",eingereicht von Schnyder Werbung. Das beste PR-Bild des Jahres ausÖsterreich ist das Foto "Wasser in Bewegung" von Kärnten WerbungMarketing und Innovationsmanagement.Alle Gewinnerbilder sind hier veröffentlicht:https://www.pr-bild-award.de/sieger2019Für die Berichterstattung können alle Gewinnerbilder auch unterdem nachfolgenden Link heruntergeladen werden. Die Bilder dürfenausschließlich in einem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden,immer in Bezug auf den PR-Bild Award 2019:https://www.pr-bild-award.de/downloads/gewinner-prba-2019.zipDie Gewinner 2019 im Detail:DAS PR-BILD DES JAHRES 2019 DEUTSCHLANDElbphilharmonie im NebelHamburg Marketing GmbH / DFoto: Konstantin BeckPR-BILD DES JAHRES 2019 SCHWEIZA Perfect Day!Schnyder Werbung AG / CHMarco SchnyderPR-BILD DES JAHRES 2019 ÖSTERREICHWasser in BewegungKärnten Werbung Marketing und Innovationsmanagement GmbH / AMichael StabentheinerKATEGORIE NGOPlatz 1:The LIFEBOAT-Experimentachtung! GmbH für Sea-Watch e.V. / DMichael SeidlerPlatz 2:Segen? Läuft!Kindermissionswerk 'Die Sternsinger' e.V. / DBenne OchsPlatz 3:ZWEIsamLebenshilfe Wien / AMarkus HippmannKATEGORIE PORTRAITPlatz 1:Udo Lindenberg in der Likörelle Bar der Panik CityPanik City Betriebs GmbH / DTine AckePlatz 2:Andy - TrotzDemLebenRTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG / DMagdalena PossertPlatz 3:Gender_3Hochschule für Kommunikation und Gestaltung (HfK) / DDaniel SchmittKATEGORIE SOCIAL MEDIA FOTOPlatz 1:HERAKUT San-Jacinto-Drive Patrick-Henry-Village Heidelberg 2018Metropolink Festival / DTim ÜberrheinPlatz 2: (Bild des Jahres Österreich)Wasser in BewegungKärnten Werbung Marketing und Innovationsmanagement GmbH / AMichael StabentheinerPlatz 3:Brautkleider für alle!RTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG / DFranziska TischmacherKATEGORIE STORYS & KAMPAGNEN (in dieser Kategorie gibt es zwei erstePlätze)Platz 1:Die letzte gelbe TelefonzelleDeutsche Telekom AG / DMarkus JodlPlatz 1:Relaunch Homepage, Rollentausch, Freude an PflegeAlexianer Münster GmbH / DErik HinzPlatz 2:Guten Flug, Ulna!Fraport AG / DAndreas MeinhardtPlatz 3:Zehn Generationen unter einem Dach / It`s More Fun in the PhilippinesDepartment of Tourism Philippines / DPer-Andre HoffmannKATEGORIE LIFESTLYE (in dieser Kategorie gibt es zwei dritte Plätze)Platz 1:Vulkanleben / It`s More Fun in the Philippines / DDepartment of Tourism PhilippinesPer-Andre HoffmannPlatz 2:HandTechnische Universität Chemnitz / DJacob MüllerPlatz 3:Generationen-Dialog im AlltagTertianum Service GmbH / DUlrike SommerPlatz 3:Kreatividee tesafilm®tesa SE / DOlaf SzczepaniakKATEGORIE REISENPlatz 1: (PR-Bild des Jahres Deutschland)Elbphilharmonie im NebelHamburg Marketing GmbH / DKonstantin BeckPlatz 2:A Perfect Day! (PR-Bild des Jahres Schweiz)Schnyder Werbung AG / CHMarco SchnyderPlatz 3:Grindelwald, Cliff WalkSwitzerland Tourism / CHAlessandra MeniconziJURY 2019:- Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich"- Frank Behrendt, Senior Advisor Serviceplan Public Relations &Content- Mirjam Berle, Director Corporate Communications Goodyear- Boris Entrup, Make-up Artist von Maybelline New York- Marie-Theres Fischer, Stellvertretende RessortleiterinBildredaktion APA- Jürgen Harrer, Leiter Unternehmenskommunikation Fraport- Theresa Hein, Talent der #30u30-Crew 2018, Master-Studentin undGründerin von Hannoverlife- Jens Hungermann, bis Juli 2019: Chefredakteur Pressesprecher- Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW und stellvertretenderChefredakteur Gala- Kathrin Kraus, Fotochefin RTL 2 Fernsehen- Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und LeiterinUnternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag- Klaus Küpper, Mitglied der Geschäftsleitung Jeschenko MedienAgenturKöln- Susanne Marell, Geschäftsführerin JP│KOM- Susan Saß, Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Studien& Publikationen, Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V.- Monika Schaller, Executive Vice President of CorporateCommunications & Responsibility bei Deutsche Post DHL Group- Sebastian Schneider, Head of PR & Distribution KEYSTONE-SDA-ATS undFotograf- Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell- Sebastian Vesper, Jury-Vorsitzender, Leiter Büro BerlinMedienfachverlag Oberauer- Daniela Weltz, Kommunikationsreferentin Zurich Gruppe Deutschland- Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppeltPARTNER:Österreich: APA-OTS Originaltext-Service GmbH, https://www.ots.at/Schweiz: news aktuell (Schweiz) AG, https://www.newsaktuell.ch/MEDIENPARTNER:Deutschland: pressesprecher - Magazin für Kommunikation,https://www.pressesprecher.com/Österreich: Horizont AT,https://www.horizont.at/home/news.htmlSchweiz: persönlich Verlags AG,https://www.persoenlich.com/SPONSOREN PREISVERLEIHUNG:CATWALK:https://www.catwalk-frankfurt.de/Lindner Hotel Am Michel:https://www.lindner.de/hamburg-hotel-am-michel.htmlMUSICACT PREISVERLEIHUNG:Aneta Sablik:https://www.aneta-sablik.com/Über news aktuell:Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuellUnternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien undVerbrauchern. 