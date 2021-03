Hamburg-Eimsbüttel: Baustart für 31 neue Wohnungen

Hamburg (ots) - In Hamburg-Eimsbüttel hat OTTO WULFF im Auftrag der WPH Wohnbau und Projektentwicklung Hamburg GmbH mit dem Bau eines neuen Mehrfamilienhauses begonnen. Auf rund 2300 m² Wohnfläche entstehen öffentlich geförderte Sozial- und Eigentumswohnungen.An der Ecke Sartoriusstraße und Müggenkampstraße baut OTTO WULFF als Generalunternehmer ein neues Mehrfamilienhaus für die Hamburgerinnen und Hamburger. Bauherr ist die WPH Wohnbau und Projektentwicklung Hamburg GmbH. Mitten im Stadtteil Eimsbüttel entstehen auf etwa 2300 m² Wohnfläche 9 öffentlich geförderte Mietwohnungen und 22 Eigentumswohnungen.Die Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen bieten mit 30 bis 195 m² neuen Wohnraum für Familien, Paare und Singles. Im Erdgeschoss entsteht ein Gemeinschaftsraum mit integrierter Spielfläche, der auch als Nachbarschaftstreffpunkt gedacht ist. Alle Wohnungen sind entweder mit einem Balkon oder einer (Dach-) Terrasse ausgestattet. Neben 20 Tiefgaragenstellplätzen stehen den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern außerdem Stellplätze für Fahrräder und Kinderwagen zur Verfügung.Ein besonderer Fokus liegt auf dem Thema Umwelt: Das Wohnhaus wird als energiesparendes Gebäude mit dem KfW-Effizenzhaus-Standard 55 gebaut.Die Fertigstellung des neuen Mehrfamilienhauses ist für den Herbst 2022 geplant. Die Hamburgische Investitions- und Förderbank unterstützt die 9 Sozialwohnungen im zweiten Förderweg. Der Vertrieb der Eigentumswohnungen findet über die NBK Neubaukontor Immobilien GmbH statt.Mehr Informationen zum Projekt I'MSBÜTTEL: www.imsbüttel.de (https://www.xn--imsbttel-95a.de/)Mehr Informationen über OTTO WULFF: www.otto-wulff.deMehr Informationen über WPH: www.wph-immo.de (https://wph-immo.de/)Über OTTO WULFF: Seit mehr als 85 Jahren schafft OTTO WULFF Lebensräume, die Menschen glücklicher machen. Das Familienunternehmen entwickelt und baut Wohn- und Gewerbeprojekte sowie weitere vielseitige Immobilien wie z.B. Schulen oder Krankenhäuser. An den drei Standorten Hamburg, Berlin und Leipzig beschäftigt OTTO WULFF mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Norddeutschland gehört OTTO WULFF zu den führenden Bauunternehmen und Projektentwicklern. Mit modernen, nachhaltigen und sozialen Konzepten gestaltet OTTO WULFF Leben und Arbeiten für eine bessere Zukunft.Über WPH: Die WPH Wohnbau und Projektentwicklung Hamburg GmbH ist ein etabliertes Familienunternehmen. Sie realisiert hochwertige Immobilienprojekte in Hamburg und Umgebung und zeichnet sich durch höchste Qualität sowie Vielfalt aus. Ihr Anspruch ist es, den sich stetig wandelnden Anforderungen an modernes Wohnen mit klugen und nachhaltigen Konzepten zu begegnen. Hanseatische Verbindlichkeit und ein fairer Umgang mit den Partnern stehen dabei stets im Fokus.Pressekontakt:Lorina RehnReferentin UnternehmenskommunikationTel.: +49 40 73624 398Mobil: +49 173 377 2645lrehn@otto-wulff.deOriginal-Content von: OTTO WULFF, übermittelt durch news aktuell