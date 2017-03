Hamburg | Altes Land: Tages- oder Betriebsausflüge für kleine und große (Firmen-) Gruppen (FOTO)

Hamburg (ots) -Das Alte Land, im Dreieck zwischen Hamburg, Buxtehude und Stadegelegen, ist nur einen Steinwurf von der Metropole Hamburg entfernt.Mit der Fähre oder auf einer Barkasse, mit dem Bus, mit der S-Bahnoder in Eigenregie mit dem Auto kann die kurze Entfernung überbrücktwerden.Wir bieten Fullservice und vielfältige Möglichkeiten für Gruppenbis zu 150 Personen, die z. B. einen Tages- oder Betriebsausflug oderauch nur eine Radtour durch das Alte Land unternehmen möchten, z. B.- Touren und Rundfahrten mit dem Fahrrad, mit Schiff oder Bus, mitdem Obstplantagenexpress, mit Pferdekutsche / Planwagen oder mitder Altländer Bimmelbahn- Internationale Gästeführung- Obsthofbesuche und Besichtigungen- Grillen unter Kirschbäumen oder im Biergarten, direkt am Wasser- Besuch mit Verkostung und Probetrinken in einer Edelbrennerei- Motivationsspiele bzw. Teambuildingmaßnahmen- Selbstpflücken von Kirschen und Äpfeln (in der Saison)Tages- und Betriebsausflüge Hamburg - Altes Land oder umgekehrtkönnen zu jeder Zeit nach Absprache durchgeführt werden. Rufen Sieuns an oder schicken Sie uns Ihre Anfrage per eMail.Pressekontakt:Maritime Touren | Erlebnis Altes LandKlaus Kowollik, Leeswig 19, 21635 JorkTel.: 040 / 8000 72 72mobil: 0171 / 21 66 221www.maritime-touren.dewww.erlebnis-altesland.deOriginal-Content von: Maritime Touren f?r Gruppen, übermittelt durch news aktuell