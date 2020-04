Hamborner Reit stellt Dividende unter Vorbehalt - Einige Mieter zahlen nicht

Weitere Suchergebnisse zu "Hamborner REIT":

DUISBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilienspezialist Hamborner Reit stellt die Dividendenzahlung wegen der Coronavirus-Pandemie unter Vorbehalt und verschiebt seine Hauptversammlung.



Rund 180 Mieter hätten für den April eine Aussetzung ihrer Mietzahlung angekündigt, was sich auf rund 19 Prozent der monatlichen Gesamtmieteinnahmen auswirke und damit rund 1,8 Millionen Euro ausmache, teilte der im SDax notierte Konzern am Dienstag in Duisburg mit. Die eigentlich für das vergangene Jahr geplante Dividende von 0,47 Euro je Aktie stehe nun unter Vorbehalt, gemäß den Bestimmungen solle aber mindestens eine Ausschüttung von 0,18 Euro fließen. Wie hoch die Dividende letztlich liegen soll, will die Gesellschaft vor einem neuen Hauptversammlungstermin unter Berücksichtigung der weiteren Geschäftsentwicklung entscheiden.

Die Hauptversammlung werde vom 6. Mai auf einen späteren Termin verschoben. Die Dividendenzahlung könne daher auch nicht am 11. Mai stattfinden. Mit den Mietern, die eine Aussetzung ihrer Mietzahlung angekündigt haben und die vorwiegend aus dem von Schließungen betroffenen Einzelhandel kommen, führe das Unternehmen Gespräche. Weitere nicht von Schließungen betroffene Einzelhandelsmieter wie Drogerien, Apotheken oder Baumärkte trügen rund 12 Prozent zu den gesamten Mieteinnahmen bei. Der Anteil der Gesamtmieterträge aus nicht von Schließungsmaßnahmen betroffenen Flächen liegt den Angaben zufolge aktuell bei rund drei Vierteln./men/mis