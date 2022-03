Hamborner Reit rechnet mit niedrigerem operativen Ergebnis

DUISBURG (dpa-AFX) - Das auf Büros und den Einzelhandel fokussierte Immobilienunternehmen Hamborner Reit erwartet für das laufende Jahr einen erneuten Rückgang des operativen Ergebnisses. Die in der Immobilienbranche wichtige Kennziffer Funds from Operations (FFO) soll 46,5 bis 50,5 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Duisburg mit. Dabei dürften unter anderem höhere Kosten für Instandhaltungen belasten, die zum Teil bereits für das vergangene Jahr geplant gewesen seien. Im vergangenen Jahr war der FFO um 4,5 Prozent auf rund 53 Millionen Euro gesunken.

Die Miet- und Pachterlöse sieht das Unternehmen 2022 bei 84 bis 86 Millionen Euro, nach 84,4 Millionen Euro im Vorjahr. Hamborner Reit hatte bereits Anfang Februar vorläufige Zahlen für 2021 vorgelegt und dabei auch eine stabile Dividende von 0,47 Euro je Aktie in Aussicht gestellt.

Nach dem Verkauf des überwiegenden Portfolioanteils an innerstädtischen Einzelhandelsimmobilien will das Unternehmen in diesem Jahr wieder stärker auf Wachstumskurs gehen und den Immobilienbestand mittelfristig auf rund zwei Milliarden Euro ausbauen. Dabei liege der vorgesehene Investitionsschwerpunkt weiterhin auf hochwertigen Büroimmobilien sowie Einzelhandelsobjekten mit dem Schwerpunkt erweiterte Nahversorgung, hieß es. Das jährliche Akquisitionsvolumen soll sich auf rund 100 Millionen Euro belaufen./nas/mis