Hamborner Reit hält an Dividendenvorschlag fest

DUISBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Hamborner Reit hält an seinem Dividendenvorschlag fest.



Der Hauptversammlung solle eine Ausschüttung von 0,47 Euro je Aktie vorgeschlagen werden, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Duisburg mit. Diese werde nun am 8. Oktober als Online-Veranstaltung stattfinden. Die ursprünglich für den 6. Mai vorgesehene Hauptversammlung hatte das Unternehmen wegen der Entwicklungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Die Dividende soll erstmals nach Wahl der jeweiligen Aktionäre als Bar- oder Aktiendividende ausgeschüttet werden./he/ajx