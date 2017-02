Hamborner Reit: Königreich Belgien baut ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Hamborner REIT":

Die Belfius Insurance NV/SA hat ihre Beteiligung an der Hamborner Reit AG mit Wirkung zum 17. Februar 2017 auf 4,95 Prozent der Stimmrechte verkleinert. Zuletzt war der Brüsseler Bank- und Versicherungsdienstleister, der im Oktober 2011 für vier Milliarden Euro vom belgischen Staat aufgekauft wurde, mit 5,04 Prozent an den Stimmrechten beteiligt gewesen. Belfius ist nun drittgrößter Aktionär hinter der RAG-Stiftung, die laut der jüngsten Stimmrechtsmitteilung einen Anteil von 12,45 Prozent am Spezialisten für Gewerbeimmobilien hält. Es folgt die französische BNP Paribas Investment Partners S.A. mit 4,99 Prozent. Der Familienunternehmer Dr. Theo Siegert ist nach Angaben des Immobilienunternehmens mit einem Stimmrechtsanteil von 3,71 Prozent beteiligt. Die US-amerikanische BlackRock, Inc. hatte ihren Anteil am 16. März 2016 auf 3,02 Prozent erhöht. Die Hamborner Reit AG hatte am 9. Februar die Kaufvertrags-Unterzeichnung eines Nahversorgungszentrums in Berlin vermeldet.

Über die nachfolgenden Fonds kann alternativ zur Aktie in die Hamborner Reit AG investiert werden:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

KIRIX Substitution Plus

4,00

KIRIX Dynamic Plus

2,39

1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World

2,36



