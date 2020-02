Hamborner Reit-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Hamborner REIT":

Die Aktie der Hamborner Reit AG ist in den letzten Tagen förmlich in die Tiefe gerauscht. In der vergangenen Woche stieg der Kurs noch auf ein neues Mehrjahreshoch bei 10,65 Euro. Das im April 2015 erreichte 10-Jahres-Hoch bei 11,42 Euro war damit nicht allzu weit entfernt und selbst das vor der Finanzkrise im Juni 2007 markierte Rekordhoch bei 11,97 Euro rückte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung