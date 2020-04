Hamborner Reit Aktie: Jetzt also auch hier!

Weitere Suchergebnisse zu "Hamborner REIT":

Jetzt also auch hier das Bild, das sich schon bei zig Aktiengesellschaften in den vergangenen Wochen gezeigt hat. Hamborner Reit teilte am Dienstag mit, dass a) die ordentliche Hauptversammlung (HV) 2020 verschoben wird und b) die Dividendenhöhe unter Vorbehalt gestellt wird. Die Verschiebung der HV steht natürlich im „Zusammenhang mit der globalen Virus-Pandemie". Die HV soll deshalb statt wie eigentlich geplant



