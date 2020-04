Hamborner Reit Aktie: Absage!

Weitere Suchergebnisse zu "Hamborner REIT":

Am Dienstag meldete sich Hamborner Reit mit einer Mitteilung, die in Zeiten der Coronavirus-Pandemie nicht gerade überraschend kommt. Das Unternehmen teilte mit, dass die eigentlich für den 6. Mai einberufene ordentliche Hauptversammlung (HV) abgesagt wird. Es wird dazu naheliegenderweise auf die „behördlichen Restriktionen in Bezug auf Veranstaltungen“ verwiesen. Die im Bundeanzeiger veröffentlichte Tagesordnung zur HV sei „damit gegenstandslos“. Aber diese Absage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



