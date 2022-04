Hamborner REIT-Aktie: Q1 2022 stabil!

Finanztrends Video zu Hamborner REIT



Die HAMBORNER REIT AG hat die positive Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres fortgesetzt und verzeichnete auch im ersten Quartal eine stabile Umsatzentwicklung. Trotz der strategiekonformen Veräußerung einiger Immobilien in den vergangenen zwölf Monaten lagen die Mieteinnahmen mit 20,8 Mio. EUR nur um 4,4% unter dem Vorjahresniveau. Die Funds from Operations (FFO) sanken in den ersten drei Monaten um rund 1,7 Mio.… Hier weiterlesen