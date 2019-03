Hamad International Airport laut den Hamad Skytrax World Awards 2019 auf Platz vier der besten Flughäfen der Welt - Verbesserung gegenüber dem Vorjahr

Finanztrends Video zu



Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Hamad International Airport wurdebei den SKYTRAX World Airport Awards 2019, die auf der PassengerTerminal Expo 2019 in London, Vereinigtes Königreich, vergebenwurden, als der viertbeste Flughafen der Welt ausgezeichnet. HIAwurde außerdem erneut wieder als ein Fünf-Sterne-Flughafen eingestuftund hat den Titel "Bester Flughafen im Nahen Osten" zum fünften Malund die Auszeichnung "Bestes Servicepersonal im Nahen Osten" zumvierten Mal in Folge für sich behaupten können.Die Auszeichnungen würdigt HIA für seine innovativenEinrichtungen, den Fünf-Sterne-Kundenservice sowie das topmoderneTerminal, das jedes Jahr mehr als 30 Millionen Passagieredurchlaufen. Die World Airport Awards 2019 von Skytrax basieren aufNominierungen von Millionen von Passagieren an mehr als 500teilnehmenden Flughäfen, was sie zu einem der größten Auszeichnungennach Passagierbefragungen der Welt macht.Zu den Ergebnissen der Skytrax World Flughafen Auszeichnungensagte Badr Mohammed Al Meer, Chief Operating Officer bei HamadInternational Airport: "Wir freuen uns sehr über unsere Fortschritteund unsere Platzierung bei den diesjährigen Skytrax-Awards, da wirerfolgreich zum 'viertbesten Flughafen der Welt' aufgestiegen sind,während wir unseren Fünf-Sterne-Status und unsere Titel als 'BesterFlughafen im Nahen Osten' zum fünften Mal und 'Bestes Servicepersonalim Mittleren Osten' zum vierten Mal in Folge behaupten konnten. Wirhaben uns zum Ziel gesetzt, die Standards für das Flughafenerlebnisanzuheben, und werden weiterhin in unsere Einrichtungen, Services undTechnologien investieren, die uns zum Flughafen der Wahl fürMillionen von Passagieren weltweit machen.""Skytrax hat für uns alle bei HIA einen besonderen Stellenwert, daes eine Plattform für unsere Passagiere und Reisende ist, um ihreMeinungen über ihre Erfahrungen mit uns mitzuteilen. Wir fühlen unswirklich geehrt und sind dankbar für die Unterstützung und Loyalitätunserer Kunden und werden mehr und mehr davon motiviert, Exzellenz zuliefern und die Anforderungen unserer Passagiere und der Gemeinschaftim Allgemeinen zu erfüllen", fügte Al Meer hinzu.Die Skytrax-Umfrage ermittelt die Kundenzufriedenheit mit 39Leistungskennzahlen für Flughafenservice und -produkt - von Check-in,Ankunft, Transfers, Shopping, Sicherheit und Immigration bis zumAbflug am Gate.HIA, das Tor zu Katar und der Welt.Am Rande des Persischen Golf bietet die friedvolle Szenerie desHamad International Airport einen perfekten Hintergrund für seinestylischen Architekturelemente, untermauert durch hochentwickelteFlughafensysteme entsprechend seiner "Smart Airport"-Vision. Der rundum die Uhr operierende Flughafen verfügt über zwei Start- undLandebahnen, einen hochmodernen Air Traffic Control Tower, er undfertigt jedes Jahr 30 Millionen Passagiere und 360.000 Flugzeuge ab.Mit zusammen mehr als 40.000 Quadratmetern Fläche für Geschäfte undRestaurants, einzigartigen Spa-Einrichtungen und einer Sammlungeinzigartiger Kunstwerke von international renommierten Künstlern istder HIA ein Reiseziel für sich, entwickelt für den modernenReisenden.Die Website des HIA https://dohahamadairport.com/Um die vom HIA bereitgestellten Bilder zu sehen, klicken Sie hier.(https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.flickr.com_photos_hamadairport_sets_72157656459849809&d=DwMG_g&c=4JOzdpIlQcN5fHQL_PMhCQ&r=vGYHVrVyzA40L0rTkdQq209IqBWigg2ar-JMqwlQbp4&m=Q1bUtV_BIjuohcKcNLQpyd7hMKlIQESjyQtcg97WtiI&s=M4J2t5gxuY49dhkV_s3nZKUojGuLbdgMcJhV1hk110M&e=)(Foto:https://mma.prnewswire.com/media/842450/Badr_Mohammed_Al_Meer.jpg)(Foto:https://mma.prnewswire.com/media/842451/HIA_Executive_Team.jpg)Kontaktangaben:Gada Ali -+974 4410 3021gada.ali@ogilvy.comOriginal-Content von: Hamad International Airport (HIA), übermittelt durch news aktuell