Hamad Bin Khalifa University und Orange Business Services bieten Studierenden Praktikumsplätze und Forschungsmöglichkeiten

Doha, Katar (ots/PRNewswire) -Die Hamad Bin Khalifa University (HBKU), eine in Katar ansässigeweiterführende Bildungseinrichtung und Orange Business Services, derB2B-Zweig der Orange Group, der sich darauf konzentriert, digitaleUnternehmenstransformationen zu unterstützen unterzeichneten eineAbsichtserklärung (Memorandum of Understanding (MoU)) im Rahmen einerFeier, die am Orange-Firmensitz in Paris, Frankreich, am 9. Märzstattfand. Die Absichtserklärung beruht auf Gegenseitigkeit und hatdas Ziel, ein Programm für Praktikumsstellen einzurichten sowie beideInstitutionen zu befähigen, gegenseitig von ihren Ressourcen, Wissenund Talenten zu profitieren.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/652846/HBKU_and_Orange_Business_Services.jpg )Bei der dreijährigen Absichtserklärung geht es um einekollaborative Praktikumsvereinbarung, wobei bis zu dreiHBKU-Studierende pro Jahr an einem drei- bis sechsmonatigen Praktikumbei Orange Business Services in Frankreich teilnehmen sowie ananderen Praktikumsstellen bei relevanten Tochtergesellschafteninnerhalb der weiteren Orange Group.Die Praktikumsplätze sollen es den Studierenden ermöglichen,einzigartige Erfahrungen in IT-Bereichen wie Netzwerk-Services, BigData, "Internet der Dinge"-Lösungen und intelligentenDienstleistungen zu sammeln, mit dem letztendlichen Ziel, eingrößeres Verständnis der digitalen Welt zu gewinnen.Dr. Ahmad M. Hasnah, Präsident der HBKU, sagte: "Teil unseresAuftrags an der HBKU besteht darin, ein Umfeld zu unterstützen, dasInnovationen unter unseren Studierenden fördert. Dies gilt umso mehrfür den ICT-Bereich, da Innovationen den technischen Fortschritt, denwir jeden Tag erleben, vorantreiben. Die Zusammenarbeit mit unserenPartnern bei Orange bedeutet, dass wir außergewöhnliche Gelegenheitenin der Praxis nutzen, sowie unseren Studierenden die Chance gebenkönnen, über das Klassenzimmer hinaus zu lernen und sichweiterzuentwicklen."Als ein wichtiger Partner auf dem ICT-Markt, auf dem Fähigkeitenin Bereichen wie Daten-Wissenschaft und Analytik,ICT-Systemintegrations-Programme oder Anwendungsservices vonzentraler Bedeutung sind, ist Orange Business Services äußerstengagiert, zur Ausbildung von künftigen Talenten durch weltweiteAusbildungs-/Trainingsprogramme und Partnerschaften beizutragen."Wir sind hocherfreut, Studierende einer Spitzen- undWeltklasse-Universität wie der HBKU willkommen zu heißen und mit der"Qatar Foundation" (Katar-Stiftung), zusammenzuarbeiten, die sichvoll und ganz der Ausbildung, Wissenschaft und derGemeinschaftsentwicklung widmet.Die Unterzeichnung dieserAbsichtserklärung ist ein weiterer Beitrag von Orange BusinessServices, die Entwicklung von IT-Fähigkeiten zu fördern", sagteBéatrice Felder, CEO von Orange Applications for Business, der"Orange Business Services"-Abteilung, die für IT- Systemintegrationzuständig und in Katar ansässig ist.Potenzielle Kandidaten für das Praktikum-Programm werden von derHBKU vorausgewählt und die endgültige Auswahl trifft Orange oder eingeeigneter Partner. Darüber hinaus planen HBKU und Orange ihrePartnerschaft so zu nutzen, dass die einzelnen Forschungsgruppen sichaustauschen können.Als weiterführende Bildungsinstitution engagiert sich die HBKU,Humanressourcen in Katar zu entwickeln und sie möchte sicherstellen,dass junge Menschen alle Informationen zur Verfügung haben, damit sieerfolgreich sein können. Mit einem Schwerpunkt aufforschungsbasiertem Wissen, bietet die Universität einzigartigeAusbildungs- und Trainingsprogramme auf den Gebieten ComputerScience, Advanced Computing und Engineering an.Orange Business Services Qatar ist ein katarisches Jointventure,das von Scheich Fahad Bin Ghanem Al Thani als Mehrheitsaktionär imAugust 2012 ins Leben gerufen wurde. Sie liefert alleOrange-Business-Services-Lösungen- und Ressourcen hauptsächlich inICT-Systemintegrationsdomänen wie Smart Cities, Transport,Gesundheitswesen, Medien und anderen Marktsektoren. In Partnerschaftmit MEEZA, einer "Qatar Foundation" für IT-Services, profitiert diegroße Smart City Msheireb von dieser Verbindung von technologischenKapazitäten.HBKU widmet sich dem Aufbau einer Kultur, die Innovationenunterstützt und fördert. Weitere Informationen zu den HBKU Colleges,Programmen und Forschungsinstituten erhalten Sie unter hbku.edu.qa.Medienkontakte: Hamad Bin Khalifa University: Aisha Jassim,ajassim@webershandwick.com , +974(0)331-78-848Pressekontakt:Mathilde Kimmerlinmathilde.kimmerlin@orange.com+33-1-55-54-63-54Original-Content von: Hamad Bin Khalifa University and Orange Business Services, übermittelt durch news aktuell