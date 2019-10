Ham Passion Tour macht Halt in Deutschland / Qualität und Tradition von Ibérico-Schinken in Hamburg und Berlin erleben (FOTO)

Hamburg / Berlin (ots) -Kaum ein Produkt steht so für spanische Gourmettradition wie derIberico-Schinken. Um die Bekanntheit des Jamón Ibérico internationalweiter auszubauen und dessen Anerkennung und Positionierung zustärken, hat der Branchenverband der Ibérico-Schinkenhersteller(Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico - ASICI) gemeinsam mitder Europäischen Union die dreijährige Kampagne "Ham: the passion ofEurope" ins Leben gerufen. Teil des Informations- undFörderungsprogramms ist eine 25.000 Kilometer lange Roadshow, die imOktober 2019 auch in den deutschen Städten Hamburg und Berlin Haltmachen wird.Die Ham Passion Tour strebt Internationalisierung derIbérico-Branche anInnerhalb der in der Branche bisher einzigartigen, globalenKommunikationskampagne wird die Roadshow "Ham Passion Tour" bis 2020insgesamt 24 europäische Städte in Frankreich, Deutschland,Großbritannien und Spanien sowie Mexiko besuchen.Im Fokus der Kampagne steht die Aufklärung über Ernährungs- undGesundheitsaspekte von Ibérico-Schinken sowie den Herkunftsnachweisund die Etikettierung als Authentizitätsversprechen für dasmediterrane Gourmetprodukt.Durch die Kampagne erhofft sich die Branche einen Ausbau derWettbewerbsfähigkeit und Sichtbarkeit des Gourmetprodukts, um denExport langfristig zu stärken. Allein im ersten Jahr wurden mehr als265 Millionen potenzielle Konsumenten erreicht."Wir müssen vermitteln, dass Ibérico-Schinken mehr als einNahrungsmittel ist. Er steht für Tradition, Qualität,Lebensmittelsicherheit, Herkunftsnachweis und Nachhaltigkeit. Erschafft die Balance aus Respekt für die Umwelt und der nachhaltigenNutzung natürlicher Ressourcen. Ein wahres Beispiel guter Arbeit, diekommuniziert und in einen Mehrwert für europäische Produkteumgewandelt werden muss", so Antonio Prieto, Präsident desBranchenverbands der Ibérico-Schinkenhersteller (ASICI).Iberischen Schinken hautnah in Hamburg und Berlin erlebenErster Halt der Tour wird die bekannte Street Food Session - St.Pauli Straßenmampf am Donnerstag, den 10. Oktober in Hamburg sein. AnBord des Ham Trucks können Besucher aus erster Hand alles über dieKultur des iberischen Jamón erfahren und sich bei einer Verkostungvon seinem exklusiven Geschmack überzeugen. Am 11. und 12. Oktoberwird der Ham Truck dann auf dem Überseeboulevard in der HamburgerHafencity Station machen.Nächster Stopp ist die deutsche Hauptstadt, wo die "Ham PassionTour" vom 15. bis 17. Oktober vor dem Einkaufszentrum East Side Mallin Berlin-Friedrichshain für Verbraucher bereitstehen wird. Darüberhinaus findet an der anerkannten Berliner HotelfachschuleBrillat-Savarin OSZ Gastgewerbe eine Masterclass unter Anwesenheitvon Schneidemeistern statt, welche die angehenden Meisterköche in derKunst des Schinkenschneidens schult.Deutschland als bedeutender Markt für Ibérico-SchinkenWeltweit gehört Deutschland sowohl wert- wie auch mengenmäßig zuden größten Abnehmern von iberischem Schinken. Besonders im BereichRohschinken und Keulen ist Deutschland, mit einem Umsatzplus von 6,9Prozent im Jahre 2017 auf 86,88 Millionen Euro, das zweitgrößteImportland. Im Segment der entbeinten spanischen Schinken ist dasLand mit einem Umsatz von 72,37 Millionen Euro sogar der führendeAbnehmer.Über ASICIDer Branchenverband der Ibérico-Schinkenhersteller (AsociaciónInterprofesional del Cerdo Ibérico - ASICI) ist eine gemeinnützige,disziplinübergreifende Organisation des Agrarlebensmittelsektors(IAO). Unter diesem Dach sind paritätisch mehr als 95 Prozent derIbérico-Schweineproduzenten (Vieh) und mehr als 95 Prozent derverarbeitenden (industriell) Sektoren vertreten. Der Verband wurde1992 gegründet und vom Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei undErnährung im Jahr 1999 als disziplinübergreifende Organisation desAgrarlebensmittelsektors für das Ibérico-Schwein anerkannt.Pressekontakt:Pressebüro Ham Passionc/o public link GmbHNicola VieritzT: +49 (0)30 443188 26E: hampassion@publiclink.deOriginal-Content von: Ham Passion Tour, übermittelt durch news aktuell