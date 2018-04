Halteposition? Kursverlust bei der LINDE-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Zu Beginn des Tages legte die LINDE-Aktie mit einem Kurs von 166,30 Euro los. Schloss der Kurs am vorangegangenen Handelstag in Höhe von 166,15 Euro, veränderte er sich im Vergleich zu heute um -0,06 Prozent. Die DAX -Aktie steht aktuell bei 166,15 Euro und damit auf Monatsbasis bei -3,20 Prozent. Auf der 12-Monatsbasis hat sich der Kurs der LINDE also um 5,53 Prozent verschoben. Diese ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.