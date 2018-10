Halteposition? Kursverlust bei der COVESTRO AG O.N.-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Heute startete die COVESTRO AG O.N.-Aktie mit 63,50 Euro in den Börsentag. Der gestrige Schlusskurs in Höhe von 62,84 Euro ergibt eine Kursveränderung von -2,93 Prozent. Die Analyse des letzten Monats zeigt, dass sich die MDAX -Aktie um -11,85 Prozent verändert hat. Der aktuelle Kurs liegt bei 61,00 Euro. Zum Vergleich: Auf Jahressicht hat COVESTRO AG O.N. sich um -15,09 Prozent verändert. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.