Halteposition? Kursgewinn bei der PROSIEBENSAT.1-Aktie!

Heute startete die PROSIEBENSAT.1-Aktie mit 27,79 Euro in den Börsentag. Der gestrige Schlusskurs in Höhe von 28,18 Euro ergibt eine Kursveränderung von 1,26 Prozent. Die DAX -Aktie liegt mit dem aktuellen Kurs von 28,18 Euro in den Märkten und somit auf Monatsbasis von -13,40 Prozent. Die Sicht auf das Jahr zeigt, dass sich der Kurs von PROSIEBENSAT.1 um -30,25 Prozent verändert hat. Die Aktie aus ... Mehr lesen…

