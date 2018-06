Halteposition? Kursgewinn bei der NORDEX-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die NORDEX-Aktie startet mit 10,56 Euro in einen neuen Börsentag! Der gestrige Schlusskurs in Höhe von 10,67 Euro ergibt eine Kursveränderung von 1,81 Prozent. Auf Monatsbasis steht die TecDAX -Aktie bei einer Performance von 11,73 Prozent da. Der aktuelle Kurs liegt bei 10,67 Euro. Auf der 12-Monatsbasis hat sich der Kurs der NORDEX also um -17,51 Prozent verschoben. Die Versorger-Aktie hat alles in allem ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.