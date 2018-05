Halteposition? Kursgewinn bei der GRENKE AG NA O.N.-Aktie!

Die GRENKE AG NA O.N.-Aktie startet mit 95,55 Euro in einen neuen Börsentag! Wer die Aktie zum letzten Schlusskurs von 96,10 Euro kaufte, sah heute zum Start eine Veränderung von 0,78 Prozent. Insgesamt verschob sich die SDAX -Aktie auf Monatsbasis um -1,79 Prozent. Der aktuellste Kurs liegt bei 96,85 Euro. Auf der 12-Monatsbasis hat sich der Kurs der GRENKE AG NA O.N. also ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.