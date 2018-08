Halteposition? Kursgewinn bei der COMPUGROUP MED.SE O.N.-Aktie!

Wer heute beim Handelsstart eine COMPUGROUP MED.SE O.N.-Aktie kaufen wollte, musste 49,42 Euro bezahlen. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von gestern Abend in Höhe von 50,10 Euro ist dies eine Veränderung um 1,50 Prozent. Diesen Monat hat sich die TecDAX -Aktie um 13,66 Prozent verändert. Der aktuelle Kurs liegt bei 50,10 Euro. Auf das Jahr gesehen hat sich COMPUGROUP MED.SE O.N. also um -1,90 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.