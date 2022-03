Halozyme Therapeutics-Aktie: Lizenzvertrag über $185 Millionen!

Halozyme Therapeutics Inc. (NASDAQ:HALO) hat eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Chugai Pharmaceutical Co Ltd. bekannt gegeben, die den exklusiven Zugang zu Halozymes ENHANZE-Wirkstoffabgabe-Technologie für ein nicht genanntes Zielmolekül vorsieht.

Die ENHANZE-Technologie zur Medikamentenverabreichung basiert auf dem patentierten rekombinanten menschlichen Hyaluronidase-Enzym (rHuPH20). Es hat sich gezeigt, dass rHuPH20 die traditionellen Beschränkungen des Volumens von subkutan verabreichten Biologika aufhebt. Mit rHuPH20 können einige intravenös verabreichte Biologika