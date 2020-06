Halo kündigt Verlängerung der verbindlichen Absichtserklärung (LOI) mit Canmart Limited an und gibt ein Update zu positiven Entwicklungen auf dem britischen Markt

Quelle: IRW Press

Nicht zur Verbreitung über US-Nachrichtendienste oder in den Vereinigten Staaten bestimmt

Toronto (Ontario), 30. Juni 2020 – Halo Labs Inc. („Halo“ oder das „Unternehmen“) (NEO: HALO, OTCQX: AGEEF, Deutschland: A9KN) gibt in Bezugnahme auf seine Pressemeldungen vom 24. Dezember 2019, 3. März 2020 und 27. April bekannt, dass das Unternehmen eine weitere Verlängerung der verbindlichen Absichtserklärung (Letter of Intent, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung