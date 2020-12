Halo Labs: Das wird jetzt wichtig!

Bei der Halo Labs-Aktie können die Bullen in dieser Woche wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft blicken, denn es ist ihnen gelungen, den Kurs am Montag auf einem Tief bei 0,030 Euro zu stabilisieren und anschließend einen erneuten Vorstoß an den 50-Tagedurchschnitt bei 0,038 Euro zu starten.

Der gleitende Durchschnitt wurde dabei nicht nur erreicht, sondern gestern auch überwunden. Auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung