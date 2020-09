Halo Labs-Aktie: Was für ein Desaster!

Die Halo-Labs-Aktie verschwindet mit jedem Tag mehr vom Radar der meisten Anleger. Wenn der Titel es doch mal in die Schlagzeilen schafft, dann höchstens aufgrund heftiger Kursverluste. So war es auch am Donnerstag der Fall, als die Kurse bis zum Abend um mehr als fünf Prozent nachgaben. Der langfristige Abwärtstrend seit Jahresbeginn setzt sich damit unentwegt fort und nach jetzigem Stand ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung