Halo Labs Aktie: Unveränderte Situation!

Halo Labs Aktie: Das Wertpapier des im Cannabis-Sektor tätigen Unternehmens bewegt sich bereits seit März in einer Seitwärtsphase. Die Unterkante ist durch die Marke von 0,06 USD definiert. Die Oberkante von 0,13 USD muss nun genommen werden, um weiter Anstiege zu aktivieren. Die 38 und 100-Tagelinie kommt nun langsam ebenso in einen Seitwärtstrend. Zudem rückt der Kurs immer näher an die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung