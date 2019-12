Halo Labs Aktie: Sind die Bären zu stark?

Halo Labs Aktie | ISIN:CA4063721027 | WKN:A2JB9L

Aktuelle Situation im Tageschart: Im November wurde von den Bullen ein Versuch gestartet das Ruder in die Hand zu nehmen. Es waren Kurse von 0,32 USD zu sehen. Doch nachdem drei Mal an der Marke angeklopft wurde, ging es wieder gen Süden. So kämpfen die Bullen gerade mit den Bären um den Preisbereich um 0,20 ...