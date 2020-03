Halo Labs Aktie: Schlag auf Schlag!

Anleger von Halo Labs können sich dieser Tage über gleich mehrere positive Nachrichten in kurzer Folge freuen. Gut angekommen an den Märkten ist unter anderem eine Verlängerung einer verbindlichen Absichtserklärung zum Erwerb aller Stammaktien von Canmart Limited. Darüber hinaus sorgten positive Entwicklungen in der Cannabispolitik von Kanada für gute Laune bei den Aktionären.

So darf es weitergehen!

Die Anleger reagierten auf die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung