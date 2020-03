Halo Labs Aktie: Profiteur der Krise?

Wer weiß, ob Halo Labs Inc. (kurz „Halo Labs“) ein Profiteur der aktuellen wirtschaftlichen Krise sein könnte. Sofern das Unternehmen selber überlebt! Um was es geht: Diesen Monat teilte Halo Labs bekanntlich mit, dass es für bis zu 3 Mio. kanadische Dollar (CAD) sogenannte Convertible Debentures emittieren will. Dabei geht es sinngemäß um Wandelanleihen. Die Papiere müssen mit recht hohen Zinsen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



