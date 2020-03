Halo Labs Aktie: Nicht schlecht!

Der Freitag kannte an der Börse so gut wie keine Gewinner. Auch die Aktie von Halo Labs konnte ihre Anleger nicht mit Kursgewinnen erfreuen. Zumindest ging es aber auch nicht abwärts, was bei der aktuellen Marktstimmung durchaus beachtlich ist. Den Bullen gelang es so, die erst kürzlich erreichten Kursgewinne zu verteidigen. Für den langfristigen Chart ist das ein gutes Zeichen.

Was kommt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung