Halo Labs Aktie: Kein Ende in Sicht!

Der Abwärtstrend bei der Aktie von Halo Labs will einfach kein Ende nehmen. Auch am Mittwoch musste das Papier wieder Federn lassen, es ging an den hiesigen Märkten bis Handelsschluss um gut 2,5 Prozent abwärts. Am Kurs von 0,19 Euro hat das zwar nichts geändert. Dennoch gibt es für die Anleger jetzt viele gute Gründe, um der Aktie zunächst fernzubleiben.

Jetzt droht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung