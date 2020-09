Halo Labs-Aktie – Katastrophe!!! Was ist hier los?

Ein kanadisches Cannabis-Unternehmen weckt die Phantasie der Anleger! Denn mit jedem neuen Tief in der katastrophalen Kursentwicklung scheinen die Börsianer eher stets neue “bessere” Einstiegskurse zu sehen! So zumindest das Stimmungsbild, welches sich bei Recherche auch in US-Foren von Kleinanlegern ergibt!

Doch relevant für Anleger ist stets: IMMER mit dem Trend investieren. Wie Altmeister Koslonany schon wusste: Niemand weiß, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung