Halo Labs Aktie: Folgende Marke ist jetzt wichtig!

Halo Labs Aktie: Das Wertpapier dümpelt bereits seit Monaten in einer Seitwärts-Range zwischen ca. 0,06 und 0,13 USD umher. Damit wird die Zone von 0,13 USD zu einer wichtigen Marke. Denn schaffen es die Bullen den Aktienkurs per Tagesschlusskurs auf über 0,13 USD zu hieven, dann gilt der Widerstand als überwunden und es darf in Richtung norden gehen. Hier kann schnell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



