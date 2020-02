Halo Labs Aktie: Es nimmt kein Ende!

Die Talfahrt bei der Aktie von Halo Labs setzte sich am Donnerstag weiter fort. Um knapp drei Prozent verlor der Titel an diesem Tag an Wert und stürzte auf 0,10 Euro herab. Verglichen mit den vergangenen Tagen sind die Verluste sogar noch eher als glimpflich zu betrachten. Mit einer baldigen Trendwende ist jedoch nicht zu rechnen.

Eine vernichtende Entwicklung!

Halo Labs ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung