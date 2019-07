Halo Labs Aktie: Es besteht Gefahr!

Halo Labs Aktie | ISIN:CA4063721027 | WKN:A2JB9L

Der Kurs sitz gerade fast exakt auf der viel beachteten 200-Tage-Linie auf, welche noch einen Aufwärtstrend anzeigt. Sollte der gleitenden Durchschnitt in den nächsten Tagen unterschritten werden, so würde sich das noch positive Bild deutlich eintrüben. Die sonst im Chart verwendeten Trendindikatoren zeigen bereits allesamt einen Abwärtstrend an. Einzig Hoffnung gibt der Stochastik ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



